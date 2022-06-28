قضت محكمة المنصورة في مصر بإعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف، بعد أسبوع من نحرها أمام الجامعة في واقعة تسببت في صدمة للرأي العام المصري.

وقالت صحف مصرية: إن المحكمة أحالت أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، إلى مفتى البلاد، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وقد تابع الرأي العام المصري والعربي، بشيء من الترقب أحداث الجلسة الثانية، لمحاكمة قاتل الطالبة الجامعية المصرية نيرة أشرف؛ خصوصًا بعد حالة الجدل التي أثارتها اعترافات القاتل؛ وادعائه أنه حمل السكين بهدف حماية نفسه بعد تعرضه للتهديد من قبل الفتاة المغدورة.

محاكمة قاتل نيرة أشرف

وقد قررت محكمة جنايات المنصورة يوم الأحد الماضي تأجيل القضية حتى اليوم الثلاثاء، لبحث الشهادات والأدلة المقدمة.

وأثارت اعترافات القاتل زوبعة كبيرة؛ إذ أكد قيامه بالفعل عن قصد وتعمد، مبررًا ذلك بممارسات الفتاة معه؛ بعد ادعائه بأنه تعرض للتهديد منها ما دفعه لحمل سجين معه أثناء ذهابه للجامعة للدفاع عن نفسه؛ فضلًا عن تعمده الإساءة لأهل الفتاة ولها.

حظر النشر في القضية

وبالرغم من وجود بعض المتعاطفين مع القاتل؛ باعتبار مبرراته وادعائه تعرضه للأذى إلا أن الجدل الكبير الذي أحدثته تفاصيل المحاكمة؛ وتداول المواقع الصحفية معلومات غير موثقة؛ وتعدي بعضٍ منها على خصوصيات أهالي الطرفين قد دفع المحكمة لحظر النشر في القضية.

وترجع أحداث الجريمة إلى يوم الاثنين من الأسبوع الماضي؛ عندما فوجئ طلاب جامعة المنصورة باعتداء شاب على فتاة بالطعن بعد نزولها من إحدى وسائل المواصلات؛ ثم نحرها على الرصيف لتنتهي حياتها فورًا.