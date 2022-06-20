حُكم على الكاميروني صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بالسجن لمدة 22 شهرًا بسبب تهمة تهربه من الضرائب أثناء فترة لعبه لنادي برشلونة الإسباني.

ماذا فعل صامويل إيتو ؟

وكشفت صحيفة ” سبورت” الكتالونية أن إيتو تهرب من الضرائب أثناء عمله مع إحدى الشركات المتخصصة بالملابس الرياضية خلال الفترة من 2006 إلى 2009 وهي فترة تواجده في برشلونة.

ولكن كشفت الصحيفة أن العقوبة تم إيقافها لخلو سجل إيتو ووكيل أعماله من الجرائم الجنائية، وفقًا لقرار المحكمة.

ومن المقرر أن يدفع إيتو 2 مليون يورو تقريبًا، بينما يتعين على وكيله دفع 905 ألف يورو كغرامات.

واعترف إيتو بخطئه قائلًا: “”أدرك هذه الحقائق وسأقوم بدفع الغرامات ، لكنني كنت صغيراً بذلك الوقت وأفعل ما يطلبه مني وكيل أعمالي “.