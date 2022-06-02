أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار “الحمادي”، اليوم الخميس، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 48 مليون ريال لعدد 120 مليون سهم.

حصة السهم من التوزيع:

وقالت الحمادي في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن حصة السهم من التوزيع 0.40 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4%، فيما يكون تاريخ التوزيع 19 يونيو 2022.

أحقية الأرباح:

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأربعاء 8 يونيو 2022 والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية “مركز الإيداع” في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.