قام وكيل الرئيس العام للغات والترجمة، أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، بجولة تفقدية لمتابعة استعدادات مقر مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة بمسجد نمرة بمشعر عرفات ومقر الترجمة في مبنى الشلر.

استعداد كامل:

وأضاف الحميدي أن الوكالة قامت ومن وقت مبكر بالاستعداد الكامل والتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة، والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم من خلال المنصات المعتمدة لدى الرئاسة وعبر ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.

توجيهات السديس:

وأشار الحميدي إلى أن هذه الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وعلى حرصه واهتمامه بترجمة خطبة يوم عرفة وفق توجيهات ولاة الأمر.

حضر الجولة الوكيل المساعد للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي، ومدير عام اللغات والترجمة أحمد الجميعي، ومدير عام البث الرقمي باللغات المهندس مشاري المطرفي.