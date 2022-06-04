رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية حوت برايد مع صغيرها بمياه البحر الأحمر، أثناء رحلة استكشافية.

حوت برايد:

وذكرت الحياة الفطرية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه تم رصد حوت برايد Bryde’s whale مع صغيرها خلال رحلة استكشاف بمياه البحر الأحمر، وهو يستهلك طنًّا من الطعام يوميًا.

وتابع المركز أن الحوت من النوع الباليني وليس حوتًا مسننًا، حيث يستخدم صفائح البالين المصفوفة على الفك العلوي بدلاً من الأسنان، في تصفية العوالق والأسماك الصغيرة.

رصد سمكة نادرة:

ويأتي ذلك بعد أيام من رصد الحياة الفطرية، سمكة نادرة بمياه البحر الأحمر، تتميز بنشاطها بالليل وأنها ذات رأس محمي بألواح عظمية، ويطلق عليها اسم (Dactyloptena orientalis) وذلك أثناء رحلة استكشاف لمياه البحر الأحمر.