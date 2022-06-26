أوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، أنها تابعت من خلال السفارة الأردنية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي الأنباء التي انتشرت، مساء السبت، عن مقتل سيدة على يد زوجها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليق الخارجية الأردنية

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان اليوم الأحد، إنه جرى التواصل مع ذوي المرحومة وتقديم التعازي وصادق المواساة لهم بهذا المصاب الأليم، وعرض كل المساعدة الممكنة، وفقا لوكالة “بترا”.

دفن المرأة بالإمارات

وأضافت الوزارة، في بيانها أنها علمت من ذوي المتوفاة، أن المرحومة جرى دفنها في الإمارات مساء السبت، وقد ألقي القبض على الجاني وهو من جنسية عربية.

تفاصيل الحادثة

وكانت شقيقة الضحية قد نشرت على حسابها الرسمي بتويتر، تفاصيل الجريمة، مؤكدة أن أختها لبنى منصور كانت ضحية جريمة ارتكبها زوجها، حيث سدد لها نحو 16 طعنة إثر خلاف بينهما، ووصفته بـ”وحش بشري”، جدير بالذكر أن الزوج أردني الجنسية أيضاً.