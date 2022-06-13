أكد أستاذ علم المسرطنات فهد الخضيري أن أي غذاء يزيد عن حاجة الجسم اليومية سيزيد الوزن.

زيادة الوزن:

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين: “قد تختار أطعمة صحية ولكن الوزن يستمر بالزيادة، السبب هو الكميات”.

الورقيات استثناء:

وتابع: أي غذاء يزيد عن حاجة الجسم اليومية سيزيد الوزن ولو كان صحيًّا، ما عدا الورقيات كلها والبصل والماء، وبعض الألياف فهي لا تزيد الوزن.

مفاتيح الصحة الثلاثة:

وأضاف الخضيري: الصحة والرشاقة نظام حياة، مفاتيح الصحة الثلاثة هي الدقيق الأبيض وتستبدله بالحبوب الكاملة بنخالتها، والسكر الأبيض فتتركه وللضرورة ممكن قليل من العسل أو دبس التمر، وثالثًا تقليل الملح أو استبدله بالليمون في كل الطعام.

وأردف: للمعلومية، المطاعم تضخ تلك السموم الثلاثة بكثرة لتحسين الطعم لك لأنك لا تهتم إلا به.