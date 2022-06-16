نفى الباحث وخبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، ما يتم تداوله عن تسبب الحبق والنعناع في الإصابة بمرض السرطان.

وقال الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”: “إشاعة أن الحبق أو النعناع يسبب السرطان، انتشرت قديمًا، وتم نفيها منذ 7 سنوات من قبل كل الجهات الرسمية العلمية آنذاك”.

وأضاف: “وذلك الكلام غير صحيح والجهات الرسمية نفت ذلك ببيانات رسمية”.

أغذية ينصح بتناولها

وفي إطار نصائحه المتعلقة بالتغذية، قال الخضيري في وقت سابق: ” أنصح الجميع بتناول التفاح والموز والبرتقال والماء والكيوي والعنب والتمر والحليب واللبن والجبن والقشطة والتونة والسمك واللحم والعسل والفول وخبز البر والنخالة والسلطة والشيكولاته والكركديه والكمون والنعناع والحبق والزيتون وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والقمح والشعير والدخن والذرة”.

الترويج للزبادي اليوناني

كما أشار إلى أن بعض الشائعات، تتردد بشان الأغذية، ومنها ما يتردد بشأن أن الزبادي اليوناني يزعمون أن سكره أقل ولكنه للأسف أكثر دهنًا.

وشدد الخضيري على أن الزبادي اليوناني عالي الدهون حيث تحوي العلبة منه 16 جراماً دهونًا مشبعة بينما الزبادي العادي يحتوي فقط على ٥ جرامات.

ولفت د. فهد الخضيري، إلى أن الزبادي اليوناني منزوع المصل المفيد الصحي، يحتوي على بروتين عالٍ.