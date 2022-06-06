حذر المختص في أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من الزيت المهدرج الذي يباع باسم السمن النباتي بسبب ترسبه بالأوعية الدموية والشرايين وأضراره الصحية الخطيرة.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: “هذا هو الزيت المهدرج. يباع باسم سمن نباتي، وعليه تحذيرات صحية؛ لأنه يترسب بالأوعية الدموية والشرايين (انسداد)، وهو أحد أسباب السكتات القلبية وأمراض الكوليسترول”.

زيت نباتي عادي:

وأكمل: “كان بالأصل زيت نباتي عادي تم هدرجته بإضافة الهيدروجين بعد غليانه بشدة فتهدرج وصار صلبًا مثل الفازلين ويضاف له نكهة الزبدة”.

وتابع: “هذا السمن النباتي المهدرج يستخدم غالبًا بالمطاعم، وفي الصناعات الغذائية؛ لأنه يعتبر مادة حافظة لفترة أطول (كالفازلين)، ويحفظ المنتجات لعدة أشهر بلا تلف”.

بديل صحي:

واستكمل: “البديل الصحي هو زيت الزيتون والزيوت النباتية والسمن الطبيعي (سمن البقر وسمن الغنم وسمن الإبل)، وباعتدال حسب حاجة الجسم اليومية”.