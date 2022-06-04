حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، من استخدام إبر التنحيف والكبسولات، لإنقاص الوزن، مؤكدًا أن هذه الأشياء تعيد الوزن أكثر من الأول حال التوقف عنها.

عودة الوزن أكثر:

وقال الخضيري في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أي كبسولات تخفيف أو إبر تنحيف.. إذا تركتها سيرجع الوزن أشد من الأول.. لأن التخفيف نظام غذائي ورياضة (أسلوب حياة) وليس إبر.. ولا حبوب ولا كبسولات”.

وأكد أن الاعتماد على الإبر والكبسولات، يعيد الوزن أكثر مما كان حال التوقف عنها، داعيًا إلى الالتزام بالنظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم من أجل إنقاص الوزن.

إبر التنحيف:

وتعد إبر التنحيف من أحدث الوسائل المستخدمة حاليًّا لإنقاض الوزن، والتي تتضمن العديد من المواد، تساعد بشكل مباشر في إخراج الشحوم، حيث يتم حقنها في الخلايا الدهنية الموجودة تحت الجلد، ومن ثم يتم تحويلها إلى نوع من الأحماض الأمينية تتسرب إلى الأوعية الدموية.