صنفت شركة Brand Finance البريطانية الخطوط الجوية السعودية على أنها أسرع خطوط الطيران نموًا في الشرق الأوسط، وذلك في تقريرها الصادر في يونيو 2022.

وقال التقرير: كجزء من رؤية 2030، تخطط السعودية لزيادة عدد السائحين إلى 100 مليون سنويًا، ومن هنا استمرت الناقلات الجوية في الاستثمار بكثافة في كل من منتجاتها وخدمتها لتعزيز تجربة العملاء الذين يزورون المملكة لأول مرة لمنحهم تجربة لا تُنسى.

وتابع: هناك العديد من المبادرات الجارية من أجل تحقيق هدف التمكين الرئيسي للأهداف السياحية الطموحة للمملكة كجزء من رؤية 2030، ومن تلك المبادرات زيادة عدد المسارات التي تخدمها الخطوط الجوية وزيادة حجم أسطولها.

تصنيف خطوط الطيران العالمية

وفي التصنيف السنوي Brandirectory لشركة Brand Finance، احتفظت شركة الطيران الأمريكية دلتا بالمرتبة الأولى كأغلى شركة طيران في العالم، بقيمة 7.3 مليار دولار.

وزادت قيمة العلامة التجارية لشركة WestJet بنسبة 22% لتصل إلى 600 مليون دولار في عام 2022، علمًا بأن الشركة عززت علامتها التجارية عبر سوقها المحلية بإضافة 24 مسارًا جديدًا.

كما زادت قيمة العلامة التجارية لشركة الطيران الإسبانية، إيبيريا، بنسبة 36% المائة لتصل إلى مليارَي دولار، وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة العلامة التجارية لشركة الطيران الهندية IndiGo بنسبة 22% لتصل إلى 0.7 مليار دولار.

أما السعودية فقد شهدت أسرع نمو في قيمة علامتها التجارية في الشرق الأوسط، حيث سجلت زيادة بنسبة 13% لتصل إلى 500 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لتقرير شركة براند فاينانس الاستشارية لتقييم العلامات التجارية.