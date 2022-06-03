أكد مدير الاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية، عبدالله الشهراني، أنه سيتم استلام الأمتعة من مقر سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تفاديًا للازدحام في المطار.

فيديو | مدير الاتصال المؤسسي في الخطوط السعودية م. عبدالله الشهراني: تفاديا للازدحام في المطار .. سيتم استلام الأمتعة من مقر سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jnKpPMp2Md — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2022

وأضاف الشهراني، خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية، أنه سيتم نقل الأمتعة إلى المطار قبل موعد الرحلة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم بدءًا من اليوم الجمعة، تسجيل الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل متاح لمدة 9 أيام:

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تعلن وزارة الحج والعمرة عن تسجيل الحجاج من داخل المملكة، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال”.

وأضافت وزارة الحج والعمرة، أن التسجيل متاح لمدة 9 أيام وفرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.