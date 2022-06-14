أتَّمَتِ الخطوط السعودية جدولةَ رحلات وجهتها الجديدة، “سيئول” عاصمة كوريا الجنوبية وأدرجتها ضمن الجدول التشغيلي المنتظم وأصبحت متاحةً للحجز عبر الموقع الإلكتروني (هنا)، حيث تُعَدُّ إحدى الوجهات الحديثة التي تم الإعلان عنها في بداية عام 2022م في إطار خطتها التي تسعى من خلالها لربط العالم بالمملكة.

موعد الرحلات:

وسيتم التشغيل إلى سيئول ابتداءً من 16 أغسطس 2022م، وستكون الرحلات المباشرة انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بمعدل (3) رحلات أسبوعياً، بطائرات “السعودية” من طراز بوينغ (B787-9) دريملاينر المتميزة برحابة المقاعد وأحدث التقنيات التي تضفي على تجربة السفر متعة ورفاهية، ويبلغ عدد مقاعدها (24) مقعداً لدرجة الأعمال و (274) مقعداً لدرجة الضيافة.

مواقع مخصصة:

ويجري تجهيزُ المواقع المخصصة لمنصات خدمة الضيوف بالمطار في “سيئول” وغير ذلك من الاستعدادات التي تضمن نجاح التشغيل، حيث سيوفرُ الخطُ الجديدُ بين المملكة وكوريا الجنوبية رحلاتٍ مباشرةً ومريحةً لجميع شرائح الضيوف، مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت، وكذلك الوجهات الدولية الأخرى لجميع الوجهات الداخلية والدولية التي تصلُ إليها رحلاتُ الخطوط السعودية وأعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضمُّ العديدَ من شركات الطيران الكبرى حول العالم.