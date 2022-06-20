أبدى النجم الرياضي نايف هزازي استياءه من بعض الموظفين في الخطوط السعودية، بعد التسبب في عدم مغادرته على رحلته بالأمس، على الرغم من تواجده داخل صالة المطار.

نايف هزازي مستاء من الخطوط السعودية:

وأعرب نايف هزازي عبر حسابه الخاص على “سناب شات”، عن غضبه من عدم اللحاق برحلته رغم تواجده مبكرًا، وقال: “في البداية قلت في أوقات تتأخر الرحلة وننتظر عادي، والبوابة أمامي، طبعت الباركورد الخاص بي”.

وتابع حديثه بشأن الخطوط السعودية: “الرقم عندكم إذا لم أصل في المعاد اتصلوا!.. ولكن تحذفني من السيستم وباقي وقت!.. دفعت 800 ريال على زيادة على التذكرة السياحي، وبعد ذلك تقولي لي انتظر الرحلة التالية!”.

وأضاف نايف هزازي: “سألت على مشرف الصالة، قالوا تحت، وكان نفسي أنزل لأتحدث معه، ولكن الموظف لم يسمح لي.. الموظفين على البوابة يرحلوا قبل نهاية الدوام بـ5 دقائق.. ما ذنبا؟!”.

تدريب الموظفين جيدًا:

وواصل تصريحاته عبر حديثه على سناب شات قائلًا: “كان نفسي أنزل لمشرف الصالة لكي أسأله، هل تدربون الناس؟!.. يجب أن يكون الاهتمام بالعمل وليس موظف فقط؟”.

وأكد نايف هزازي بعد ذلك على حل المشكلة، وقال: “كلموني قالوا لا التذكرة موجودة للرحلة اللي بعدها الساعة 9.. أقول أوقات يكون ما حدث خير”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الرسالة التي يجب أن توصل هي أن نعلم الموظفين حب العمل.. كيف يخلص للعمل لآخر وقت وآخر دقيقة.. أنا موجود داخل الصالة تأخرت لأي ظرف اتصل علي”.