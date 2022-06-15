أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن عزمها شراء عدد من أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل لكبار التنفيذيين بالشركة.

وأكدت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء أن الهدف من شراء الأسهم هو الاحتفاظ بها كأسهم خزينة الاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار برنامج حوافز الموظفين طويل الأجل والذي يهدف إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المتميزة والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة.

التمويل وعدد الأسهم:

وبالنسبة إلى عدد الأسهم المقرر شرائها فهي 300000، وفئة الأسهم عادية، وطريقة تمويل عملية الشراء سيكون من خلال موارد الشركة الذاتية.

استيفاء شروط الملائمة:

وذكرت الخليج للتدريب والتعليم أن استيفاء شروط الملائمة المالية ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشر من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات.