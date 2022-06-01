أعلنت شركة علم، اليوم الأربعاء، عن استلامها تبليغ ترسية مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني مع وزارة الداخلية.

206.74 مليون ريال:

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن المشروع بقيمة نحو 206.74 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة تتمثل في رئيس مجلس الإدارة رائد بن عبدالله بن أحمد، وعضو مجلس الإدارة عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، وهي مصلحة غير مباشرة.

تفاصيل العقد:

وأوضحت شركة علم، أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن في حينه لا سيما تاريخ توقيع العقد والأثر المالي له على الشركة، وذلك بعد توقيعه من جميع الأطراف، حيث إن التبليغ بالترسية للمشروع لا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.