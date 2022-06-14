ضبط الدفاع المدني، مخالفة في إحدى المنشآت بتبوك، تمثلت في تمديد وصلات كهربائية عشوائية، ما يؤثر على السلامة.

وشدد الدفاع المدني على التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة لحماية للجميع .



الدفاع المدني وشروط السلامة

وتتضمن بنود السلامة المهنية في المؤسسات والتي يتحملها ويحاسب عليها صاحب العمل: صياغة سياسية وتطوير نظام للسلامة والصحة المهنية في المنشأة، والالتزام بالأنظمة المحلية التي تصدرها الجهات المشرعة ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وتوفير المواد الكافية لتحقيق أهداف المنشأة في مجال السلامة والصحة المهنية.

واجبات العمال

ويجب على العامل الالتزام بتنفيذ التعليمات الموضوعة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وإبلاغ المسؤولين عن أية أوضاع عمل قد تؤدي لخطر أو حوادث أو إصابات أثناء العمل، وتجنب ارتكاب أي فعل قد يتسبب عنه قصور في تنفيذ تعليمات الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، واستعمال والمحافظة على معدات الوقاية الشخصية المخصصة لكل مهمة عمل.

كما يجب عليه تجنب إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل أو تعطيلها، والحرص على الحفاظ على مرافق المنشأة وسلامتها.