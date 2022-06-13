دائما ما يؤكد الدفاع المدني على أهمية وجود كاشف الدخان في المنزل لحماية الأرواح والممتلكات في المباني السكنية والتجارية.

وتكمن أهمية كاشف الدخان فيما يلي:

أهمية كاشف الدخان

– التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر

– يسهل اكتشاف موقع الدخان

– يساعد على سرعة مكافحة الحريق

– يصدر أصواتاً مرتفعة توقظ النائم

إعطاء إنذار بوجود حريق

ويقوم كاشف الدخان بتحسس الدخان ، ويعطي إنذارًا بوقوع حريق، وذلك من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت لتفادي وقوع خسائر في الأرواح وتعجيل عمليات الإخلاء.

كما تُلزم اشتراطات الدفاع المدني بشأن سلامة المنشآت من الحرائق، بتوفير معدات وأنظمة السلامة والحماية من الحريق.