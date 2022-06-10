كشف نجم المنتخب السعودي السابق، صالح الداود سبب تراجع نتائج الأخضر بعد التصفيات الآسيوية، مطالبًا المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بضرورة خلق هوية دفاعية.

تطوير الدفاع للاعبي الأخضر

وعلق الداود على مستوى المنتخب السعودي قائلًا: “على رينارد أن ينسى التصفيات الآسيوية بكل ما حدث فيها، ويجب أن يخلق هوية قوية دفاعية لأننا مقبلون على كأس العالم، ومنتخبات قوية لا ترحم، ولن نرضى بالهزيمة بـ5 أو 6 أو 7 أهداف”.

وتابع: “رينارد عليه التفكير في طريقة اللعب والمنهجية التي سيلعب بها في كأس العالم من خلال ودياته الاستعدادية، وإعادة الثقة نوعًا ما بخلق شخصية دفاعية منظمة، ولا يجب عدم المبالغة بما تم تقديمه في التصفيات من أداء جيد في بعض المباريات”.

وأضاف: “هناك ظروف ساعدتنا في التصفيات الآسيوية، وإذا رأيت أن حارس مرماك الأفضل في المباراة محمد العويس كما حدث ضد فنزويلا اعلم أن هناك خللًا في التنظيم الدفاعي بالمنتخب السعودي وليس بخط الدفاع فقط”.

المنتخب السعودي يخسر وديتي معسكر إسبانيا

ولعب الأخضر مباراتين وديتين، الأولى ضد منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، وخسر بهدف دون رد، وواجه فنزويلا بالأمس، وهُزم بالنتيجة ذاتها، ما أثار قلق الجماهير قبل المشاركة في المونديال.

وجاء معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الذي أُقيم في مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر المقبل.