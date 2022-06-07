كشف أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة اليوم والعظمى المسجلة أمس والتي أظهرت أن الدمام سجلت أعلى درجات الحرارة.

درجة الحرارة في الدمام

وبحسب ما نشره المسند فقد سجلت الدمام 49 درجة فيما سجلت القيصومة 48.2 درجة بينما سجلت رفحاء 47 درجة والأحساء 46.4 درجة. كما سجلت القريات أدنى درجات الحرارة حيث بلغت فجر اليوم 18.6 درجة وهي أقل من أبها التي سجلت 18.8 درجة.

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومستقرًا على بقية مناطق المملكة وسماءً صحوة إلى غائمة جزئيًا على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وطقس رطب على سواحل البحر الأحمر، ولا يستبعد تكون الضباب خاصة على الجزء الجنوبي.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.