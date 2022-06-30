توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مدن الدمام وحفر الباطن والأحساء أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وجاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كما يلي: الدمام وحفر الباطن والأحساء 46 درجة مئوية، ومكة المكرمة والرياض والخرج ورفحا ووادي الدواسر 43، وبريدة وعرعر وسكاكا وشرورة 42 مئوية، والمدينة المنورة والدوادمي والمجمعة 41، وحائل والعلا 40، ونجران وينبع 39، وجدة وجازان 38، وتبوك 37، والطائف 33، وأبها 31، والباحة 30 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: ابها 20 درجة مئوية، والباحة والقريات 22، وطريف 23، وتبوك 24، وحائل والعلا وينبع والطائف 26، وبريدة وعرعر وسكاكا ونجران 27 مئوية، والرياض وحفر الباطن وبيشة ورفحا 28، والمدينة المنورة وجدة 30، ومكة المكرمة والدمام والأحساء 32، وجازان 33 مئوية.