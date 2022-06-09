أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل الدمام وحفر الباطن والأحساء 49 درجة فيما تسجل مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 17 مئوية، وتسجل جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 85%.

درجات الحرارة الكبرى:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الكبرى، تسجل الخرج 47 والرياض سجلت 46 درجة مئوية ومكة المكرمة والمدينة وبريدة ورفحاء والمجمعة والدواسر 45 درجة.

درجات الحرارة الصغرى:

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 17 درجة مئوية، بعدها أبها 18 درجة والقريات 20 درجة.