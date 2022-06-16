أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة للدوري السعودي الإلكتروني ” قمة المنافسة السعودية ” عن انطلاق البطولة السادسة من بطولات الدوري السعودي الإلكتروني والتي ستقام لرياضة League Of Legend الإلكترونية والتي تقام لأول مرة في تاريخ الدوري وذلك بمفاجأة سعيدة لجماهير ومجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة بأن يضم الدوري السعودي الإلكتروني في طياته رياضة عريقة كـ League Of Legend .

النسخة السادسة من الدوري السعودي الإلكتروني

وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأستاذ أحمد البشري ” إضافة الرياضات الإلكترونية الجديدة دليل على حرصنا والتزامنا تجاه مجتمع الرياضات الإلكترونية في المملكة بأن نمكن كل شغوف في الرياضات الإلكترونية في رياضته المفضلة ”

وأضاف ” الإقبال الذي نشهده في كل رياضة إلكترونية نضيفها للدوري السعودي الإلكتروني دليل على قوة قطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة ”

سبعة رياضات إلكترونية

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي الإلكتروني انطلق في 2020 بثلاث رياضات إلكترونية بنسخة واحدة ووصل لعام 2022 ليضم في طياته سبع رياضات إلكترونية بنسختين خلال العام سعيًا من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتمكين جميع الرياضيين الإلكترونيين وجعل المملكة العربية السعودية وجهة الرياضات الإلكترونية وموطن المواهب حول العالم .

وستنطلق المباريات اليوم الخميس في مقر الدوري السعودي الإلكتروني ” قمة المنافسة السعودية ” والذي يقع في المدينة الإعلامية في مدينة الرياض وبالإمكان متابعة مجريات البطولة عن طريق قنوات الدوري السعودي الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.