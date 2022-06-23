علق الكاتب سلمان الدوسري على احتفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال مأدبة العشاء التي جمعت بينهما يوم أمس الأربعاء في أنقرة.

تعبير موسيقي بكلمات سعودية، يجسّد الاحتفاء بزيارة سمو سيدي الأمير #محمد_بن_سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي أقامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المودة والإخاء، كانت وستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر، يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير 🇹🇷🇸🇦 pic.twitter.com/oIyHpjifCa — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 22, 2022

وصدحت ألحان أغنية “هذا السعودي فوق فوق” خلال مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تكريماً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته.

احتفاء غير مسبوق:

وقال الدوسري في تغريدة له عبر تويتر: في مثل هذا الاحتفاء غير المسبوق بالضيف السعودي الكبير… لا أقل من رد التحية بأحسن منها للجانب التركي. المُعلقين العقلاء يسيرون بحسب مصلحة بلادهم… من يرحب بقادتهم مرة يرحبون به مرات…ومن يقترب من بلادهم خطوة يقتربون منه خطوات. لنتذكر؛ مصالحنا هي الأعلى دائمًا، والأبقى.

ولي العهد في تركيا:

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان وصل أمس إلى العاصمة التركية، في محطته الثالثة والأخيرة من جولة في المنطقة، انطلقت يوم الاثنين إلى مصر، ومن ثم الأردن، لتنتهي في أنقرة، حيث استقبله الرئيس التركي.

جلسة مباحثات:

وعقد الجانبان مباحثات ثنائية، شملت العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية، وغيرها.

كما بحثا في زيادة التعاون بين الرياض وأنقرة في مختلف المجالات من التجارة إلى السياحة، ومن الصحة إلى الصناعات الدفاعية، وتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين.