لا زال الحديث عن هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى يُخيم على الوسط الرياضي.

زيادة عدد الأندية لبقاء الأهلي

وعلق الإعلامي دباس الدوسري قائلًا: “هل الرائد أهم من الأهلي؟.. تم تغيير النظام الأساسي من أجل بقاء الأول، ودفع الكوكب الثمن غاليًا، وأنا مسؤول عن كلامي”.

وتابع حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “فما المانع من زيادة عدد الأندية دون متضرر حتى لا يهدم ركن من أركان الكرة السعودية؟”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الدوسري، حيث أكد البعض عدم صحة هذه الواقعة، وشددوا على أن هذا النظام محدد منذ بداية الدوري وبموافقة الجميع، وطالبوا بتنفيذ القوانين، خاصة أن الأهلي لم يُقدم الأداء الذي يستحق عليه البقاء.

على الجانب الآخر، أيدت بعض الجماهير رأي الدوسري، وأكدوا أن قرار زيادة عدد الأندية سيُفيد الجميع، ولفتوا إلى أن الراقي لم يحصل على دعم كاف، لذلك يستحق فرصة للاستمرار وسط الكبار.

الهبوط للدرجة الأولى

وأنهى النادي الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ما عرَّض إدارة ماجد النفيعي لانتقادات قوية.

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه الوحيد الذي توج بثلاثية الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في موسم واحد عام 2016.