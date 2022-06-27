ارتفع الدولار والين الياباني في جلسة متقلبة في آسيا اليوم الاثنين، حيث استفادا من البحث عن ملاذ آمن وسط مخاوف المستثمرين من أن رفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة قد يعني أن ركوداً عالمياً يلوح في الأفق.

ارتفاع الأسهم:

وبينما اقتفت الأسهم أثر وول سريت في الارتفاع، فإن المتعاملين في تداول العملات كانوا قلقين من استمرار حركة بيع الدولار التي شهدتها التداولات يوم الجمعة لأن الدولار عادة ما يرتفع في الأوقات التي تتسم بالضبابية.

وشهد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، تعاملات غير مستقرة شأنه شأن أسعار السلع في الجلسة الآسيوية، وتراجع بواقع 0.1% إلى 0.6935 دولار.

اليورو يستقر:

واستقر اليورو عند 1.0564 دولار، فيما استقر الين عند 134.81 مقابل الدولار.