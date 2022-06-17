يطمح المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل مميز في الديربي الودي ضد الاتحاد.

ديربي ودي اليوم

ومن المقرر أن يُقام ديربي ودي بين الأهلي ضد الاتحاد، مساء اليوم الجمعة، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يطبق تكتيك جديد

وأشارت تقارير إلى أن سيبولدي يعتزم تطبيق تكتيك جديد في ديربي جدة اليوم، حيث سيعتمد على 3 لاعبين في وسط الملعب، وهم؛ الكاميروني فرانك كوم، الكرواتي فيليب برادريتش، وعلي الأسمري أو محمد المجحد.

ويأمل سيبولدي في تحسين أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والظهور بشكل مطمئن خلال ديربي اليوم، رُغم افتقاده لهيثم عسيري الذي أُصيب مع المنتخب السعودي الأولمبي، بجانب أيمن يحيى.

الهروب من شبح الهبوط

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.