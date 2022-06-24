وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منح بلاده وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بـ”الخطوبة” التي سيليها انضمام كييف إلى التكتل.

خطوبة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي

وحسب “روسيا اليوم”، قال زيلينسكي في خطاب موجه إلى الشعب الأوكراني، نُشر على حسابه بتطبيق “تيليجرام”: “من حيث العلاقات الإنسانية وليس السياسية فإن الحصول على وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي هو خطوبة، وهو خطوة جدية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي”.

نية راسخة للوحدة

وأضاف: “هذه ليست مجرد صداقة وتعاطف بل نية راسخة ورسمية لتصبح شيئاً موحداً في المستقبل”، لافتًا إلى أن منح هذا الوضع لبلاده هو نقطة اللاعودة التي ستؤدي إلى انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن أوكرانيا منذ الآن قد تشارك في عمل هيئات وبرامج جديدة منفصلة في الاتحاد الأوروبي يعتبر الوصول إليها ممنوعا ًبالنسبة لدول ثالثة.

وأضاف: “اليوم تخلصنا من هذا التعريف المهين. لم تكن أوكرانيا من حيث الجوهر من قبل. لكن المصطلحات الرسمية سمتنا بذلك. لقد تخلصنا منه، لسنا دولة ثالثة، ولا عاشرة ولا مائة فنحن عضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي”.

موافقة الاتحاد الأوروبي

جاء ذلك بعد موافقة الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، على منح أوكرانيا وضع “مرشح” لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد أقل من أسبوع من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير.