أعلن نادي الرائد قبل قليل عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب السعودي يوسف الغدير لتدريب الفريق الكروي الأول بـ رائد التحدي في آخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يوسف الغدير بديلًا لـ جواو بيدرو

وسيتولى الغدير مهمة تدريب الفريق الأول خلفًا للمدرب البرتغالي جواو بيدرو الذي أُقيل بشكل رسمي من تدريب الفريق.

يذكر أن رائد التحدي سيواجه فريقي الأهلي وأبها على الترتيب في الجولتين الـ29 والـ30 من دوري المحترفين يومي 18 و 23 يونيو الجاري.

الرائد يواجه خطر الهبوط

ويحتل الرائد المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري المحترفين ويتواجد في منطقة الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى ” دوري يلو” إذا لم يحقق نتيجة إيجابية في آخر مباراتين بالموسم.