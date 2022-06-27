انتهت، منذ قليل، مباراة الرائد ضد أبها في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق الريداوي بهدف دون رد.

تقدم الرائد ضد أبها:

وبدأت مباراة الرائد ضد أبها التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، قبل أن ينجح كريم بركاوي في فض اشتباك التعادل السلبي.

وجاء هدف كريم بركاوي من رأسية رائعة عند الدقيقة 22، وأشعل الهدف المباراة ليحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بتأخر أبها بهدف نظيف.

محاولات مستمرة:

واستمرت محاولات الفريقين خلال أحداث الشوط الثاني أملًا في تسجيل هدف جديد، وسط تألق كبير من المدافعين، لتنتهي المباراة بفوز الرائد ضد أبها بهدف نظيف.

وتقدم الفريق الريداوي إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عند 35 نقطة في المركز التاسع.