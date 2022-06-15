أعلن نادي الرائد- قبل قليل- عن فسخ تعاقده مع الحارس الإسباني إياجو هيريرين، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أيام في القدم اليمنى.

وقال النادي في بيان رسمي له عبر حسابه في “تويتر”: إنه تم خضوع الحارس لفحوصات طبية حيث سيحتاج لفترة علاج عدة أيام، مما جعل النادي يفسخ العقد معه بالتراضي، حيث سيغيب عن آخر جولتين لـ رائد التحدي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأندية السابقة لـ إياجو هيريرين:

وسبق لـ الحارس إياجو اللعب في صفوف أندية نومانسيا الإسباني وليجانيس الإسباني والفريق الثاني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

سيواجه الرائد فريقي الأهلي وأبها في الجولتين الـ29 والـ30 في دوري المحترفين يومي 23 و27 يونيو الجاري.