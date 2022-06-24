أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية أمس الخميس ملتقى توظيف لـ 300 وظيفة مطروحة وبالتعاون مع مركز شباب الوطن لتوظيف شباب وشابات الوطن من عمر 18 إلى 35 سنة في الرياض جاليري ، برواتب تبدأ من ( 4000 ريال إلى 7000ريال ) وتتناسب مع الوظائف المطروحة.

إقبال كبير على المبادرة

المبادرة لاقت قبولاً واسعاً، حيث توافد الباحثون عن العمل على الملتقى وتم استقبالهم وعمل مقابلات شخصية مباشرة لمعرفة مدى تناسب مهاراتهم ومؤهلاتهم مع الوظائف المطروحة.

جهود جمعية مساعي النسائية

يأتي هذا الملتقى إيمانا من جمعية مساعي بالدور الفعاّل للشباب في تحقيق التنمية، وبضرورة الاهتمام باستقطاب الكفاءات وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف لإتاحة الفرصة لهم في المشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.