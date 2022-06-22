وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تحطم طائرة بشكل جزئي واشتعال النيران فيها أثناء هبوطها في مطار مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

Plane from Dominican Republic catches fire while landing in Miami after landing gear collapse…hoping people are ok 🙏 https://t.co/kALORItNx4pic.twitter.com/pdcPjQJIiU — Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) June 22, 2022

تحطم العجلات وإصابة 3 أشخاص:

وحسب شبكة “سكاي نيوز”، كان على متن الطائرة القادمة من جمهورية الدومينيكان أكثر من 130 شخصاً بينهم 11 من طاقمها، حيث أصيب 3 أشخاص.

#Florida 🇺🇸 | Plane with 126 passengers, from the Dominican Republic, caught fire after landing at #Miami airport. The MD-82 plane, Red Air Flight 203, had landed when the landing gear collapsed and caught fire. 3 people with minor injuries. pic.twitter.com/eBok7Xuwhj — The informant (@theinformantofc) June 22, 2022

ولم يبلغ طاقم الطائرة عن أي مشكلة، لكن عندما بدأت الطائرة بالهبوط على مدرج المطار تحطمت عجلاتها، ما جعل الهبوط كارثياً.

واخترقت الطائرة مبنى صغير وبرج اتصالات، لتنزلق عبر مدرج المطار قبل أن تشتعل فيها النيران.

رعب الركاب

وهرعت فرق الإنقاذ سريعاً إلى الطائرة عقب اشتعال النيران، لإجلاء الركاب وإخماد النيران التي اشتعلت.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة إن عجلات الطائرة تحطمت، حيث تعد الطائرة جزءًا من أسطول مملوك لشركة “ريد إير”، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تأسست العام الماضي في الدومينيكان.

وساد الرعب بين الركاب، إذ قال أحد الأشخاص ويدعى باولو جارسيا:” كنت أعتقد أني سأموت. لقد كان رجل كبير السن بجاني وحضنته، فالأمر كان مرعباً”.