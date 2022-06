وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تحطم طائرة بشكل جزئي واشتعال النيران فيها أثناء هبوطها في مطار مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

Plane from Dominican Republic catches fire while landing in Miami after landing gear collapse…hoping people are ok 🙏 https://t.co/kALORItNx4pic.twitter.com/pdcPjQJIiU

— Wu-Tang Is For The Children (@WUTangKids) June 22, 2022