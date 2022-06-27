تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح أمس عدداً من مواقع خدمات النقل استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 1443هـ، حيث اطلع على مدى جاهزية محطة النقل العام بجدة ومستوى جودة الخدمات المقدمة فيها.

جولة للرميح:

كما زار والوفد المرافق له مركز نقطة تفتيش الشميسي على مدخل مكة المكرمة، وذلك للوقوف على فرق الرقابة الميدانية والتي تعمل على مدار الساعة للتأكد من مدى امتثال المرخصين للأنظمة والتشريعات، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة في أنشطة نقل البضائع، والنقل بالحافلات، وكذلك خدمات النقل بالأجرة العامة، ومدى مطابقتها لاشتراطات السلامة.

وتفقد معاليه خطة التشغيل لقطار المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج، وكذالك مركز صيانة القطار والاطلاع على دور مركز الصيانة في رفع جاهزية قطار المشاعر.

استعدادات موسم الحج:

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الهيئة العامة للنقل لحج هذا العام، ودورها التنظيمي والإشرافي على خدمات النقل، ولا سيما ما يتعلق بخدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن، كما يجسد ذلك حرص الهيئة في توفير خدمات نقل ذات جودة وكفاءة للحجاج للإسهام في تسهيل أدائهم للمناسك، والتنقل بطمأنينة وسكينة، لضمان تنوع وتكامل خدمات النقل لهم أثناء موسم الحج.