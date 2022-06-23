توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة، حيث تسجل مدينة الرياض أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ20 مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الرياض 46 درجة مئوية، والخرج والأحساء 45، والدمام والدوادمي وحفر الباطن والعلا وينبع وشرورة ووادي الدواسر 44 مئوية، ومكة المكرمة 43، والمدينة المنورة والمجمعة 42، ونجران ورفحا 41، وبريدة والقريات وبيشة 40، وحائل وجازان 38، وتبوك 36، وجدة والطائف 35، وأبها والباحة 32 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: أبها 20 درجة مئوية، وتبوك والقريات وطريف 21، والباحة وسكاكا 22، وعرعر والطائف 23، وحائل 24 مئوية.

ونجران 26، وحفر الباطن والعلا 27، وجدة وبريدة 28، والمدينة المنورة والدمام 30، ومكة المكرمة والرياض وجازان وينبع 31، والأحساء 32 مئوية.