توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند، أن تشهد منطقة الرياض أطول نهار وأقصر ليل في السنة اليوم.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، اليوم في الرياض أطول نهار وأقصر ليل في السنة ويستمر الحال كذلك حتى 27 من يونيو وسيكون طول النهار ساعة 13:40 وطول الليل 10:20 ساعة.

وعن طقس اليوم، توقع المسند، أن تنشط الرياح السطحية الغربية والشمالية الغربية على السهل الساحلي الغربي من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر.

ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.