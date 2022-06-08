أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تمديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، الكرواتي الدولي لوكا مودريتش.

مودريتش مستمر مع ريال مدريد

وكان ينتهي عقد مودريتش صاحب الـ36 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم ريال مدريد بنهاية منافسات الشهر الجاري، قبل أن يتم تمديده حتى صيف 2023.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: “اتفق ريال مدريد ولوكا مودريتش على تمديد عقد اللاعب، ليظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2023”.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في صيف 2012، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وساهم في التتويج بجميع البطولات الممكنة، وأصبح واحدًا من أساطير المرينغي.

وتوج لوكا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2018، بعدما قاد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم للوصول إلى نهائي كأس العالم في روسيا، بجانب حصوله مع ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا.

الريال هذا الموسم

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، كما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تجاوز ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية بهدف دون رد.