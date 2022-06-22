قلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الطاولة على نادي البنك الأهلي وفاز بنتيجة 2/ 1، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري لموسم 2021/ 2022.

ملخص الشوط الأول:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح عاصم صلاح في إحراز الهدف الأول لـ البنك الأهلي في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.

وواصل الفريق الأبيض سعيه لإحراز الهدف الأول ليتمكن اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض من تصويبة قوية بالدقيقة الـ72.

سيف الجزيري يُنقذ الزمالك:

واستمر الفريق الأبيض في ضغطه ليضيف الجزيري الهدف الثاني بالدقيقة الـ86 بعد تمريرة متقنة من اللاعب يوسف أسامة نبيه.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف، ليُصبح رصيده 48 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 30 نقطة في المركز السابع.