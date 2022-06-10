قلّد رئيس الحرس الملكي، الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، العميد الركن بدر بن عبدالعزيز بن محمد الزمامي رتبة لواء، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

“المواطن” تبارك للواء بدر الزمامي هذه الترقية، وتتمنى له التوفيق والسداد.