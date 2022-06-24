أكد خبير المسرطنات، الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، إن الدهون والزيوت ليست مسؤولة بشكل مباشر عن دهون الكبد.

وقال إن الدهون والزيوت ليست مسؤولة بشكل كبير عن ( دهون الكبد)، لافتًا إلى أن السبب هو زيادة المعجنات والنشويات المقلية والكاربوهيدرات.

وأضاف: “يحدث تفاعل وتمثيل غذائي الجلايكوجين، والجلوكوجونات وبالتالي تتحول لدهون تترسب حول الكبد وهي الدهون الكبدية”.

الجبن وتزايد الدهون

وأشار الخضيري إلى ان أقل أنواع الكبد دهونًا هي الجبنة البيضاء (الفيتا)؛ لافتًا إلى أن الأفضل فيها هي الخالية من الملح.

وتابع: “تلي الجبنة الفيتا في الدهون، الجبنة القريش، ثم الكرافت المطبوخ، والمثلثات، والشرائح.

ولفت إلى أن أسوأ أنواع الأجبان من حيث زيادة الدهون، هو الجبن السائل؛ موضحًا ان نسبة الدهون فيها تصل إلى ٧٠٪.

استهلاك الدهون في الجسم

وقد أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء نصائح عدة عند لاستهلاك الدهون، والتي تعتبر أحد المصادر الغنية بالطاقة، والتي يستخدمها جسم الإنسان للنمو والقيام بوظائفه الحيوية.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر” إن الدهون تعد أحد العناصر الغذائية الرئيسية للإنسان، وتعد مصدرًا غنيًا بالطاقة، إذ يمد الجرام الواحد من الدهن جسم الإنسان بـ 9 سعرات حرارية.