أكد أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، محمد المصري، أن الإساءة للعمالة المنزلية تدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص.

فيديو | أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري: الإساءة للعمالة المنزلية يدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وعقوبته تصل للسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/8Sjkwp3TJ9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2022

سجن وغرامة:

وتابع المصري، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن عقوبة ذلك تصل للسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال، موضحًا أن جرائم الاتجار بالأشخاص بصورها المتعددة تشمل العمل أو الخدمة قسرًا، منوهًا بأهمية نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص.

قصد الإساءة:

ولفت إلى أن قصد إساءة الاستغلال هو إحدى صور الاتجار بالأشخاص، ويختلف ذلك عن النزاع العمالي بين العامل وصاحب العمل.