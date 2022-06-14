باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث صدرت أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم.

إدانة قاضٍ:

وصدر حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ عضو مجلس شورى سابق بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة (7) سنوات و(6) أشهر وغرامة مالية قدرها (500,000) خمسمائة ألف ريال، وإدانة (6) مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و(6) أشهر وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال لكل متهم.

رئيس سابق لبلدية:

كما صدر حكم ابتدائي بإدانة رئيس سابق لبلدية إحدى المحافظات بالمرتبة الثانية عشرة بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي، وذلك من خلال نقله لمعدات وآليات تعود ملكيتها للبلدية أثناء عمله رئيسًا لها، والاستفادة منها شخصيًّا في مزرعته الواقعة خارج حدود المحافظة، ومعاقبته بالسجن لمدة (8) أشهر.

وأيضًا صدر حكم ابتدائي بإدانة سفير سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة (5) سنوات.

جريمة رشوة:

وصدر كذلك حكم ابتدائي بإدانة ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق بجريمة الرشوة، وإدخال ممنوعات للسجن، ومعاقبته بالسجن لمدة (4) سنوات، وغرامة مالية قدرها (60.000) ستين ألف ريال، وإدانة ضابطي صف يعملان بذات الإدارة بجريمة الرشوة، ومعاقبتهما بالسجن لمدة (3) سنوات وغرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال لكل متهم.

رصد وضبط المعتدين:

وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنها ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة.