قال الدكتور أصيل الجعيد، أستاذ القانون الجنائي في معهد الإدارة: إن عقوبة الإساءة لكبار السن تصل إلى الغرامة بقيمة نصف مليون ريال أو السجن مدة تصل إلى سنة.

المادة 16:

وأضاف خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن المادة 16 من القانون قد جرمت كذلك التصرف في أموال كبار السن بدون موافقة صريحة منهم، لافتًا إلى أنه لا يجوز لدور الرعاية قبول خدمة كبير السن إلا بعد موافقته أو صدور حكم قضائي بذلك.

سلطة فرض عقوبة:

ونوه إلى أن القانون قد حرص على ألا تخل هذه العقوبات بمسألة الترابط الأسري، فأعطى القاضي سلطة فرض عقوبة بديلة مثل تنظيف المساجد وغيرها من أنواع الخدمة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي المعنية برعاية حقوق كبار السن، وصرف النفقة حال عدم قدرة العائل على رعايتهم.