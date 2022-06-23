حذرت النيابة العامة، من تداول أو تقديم أي مواد عذائية ضارة، أو مغشوشة لـ الحجاج مؤكدة أن العقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة بما يصل إلى 10 ملايين ريال.

وأوضحت أن المقصود بالغذاء هو كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

عقوبات تقديم الأغذية المضرة

وبينت أن العقوبات المقررة لأي شخص قدم مواد غذائية ضارة او مغشوشة، تتمثل في: السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، ومنع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وإلغاء الترخيص، ونشر الحكم المكتسب للقطيعة على نفقة المحكوم عليه.