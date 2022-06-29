كشف المحامي عبد الله الخطيب، تفاصيل عقوبات رحلات الحج الوهمية، مشيرًا إلى أنها أفعال تندرج تحت بند الاحتيال المالي.

#صباح_السعودية | حملات الحج الوهمية وعودٌ براقة تغري الضحايا.. تعرَّف على عقوبة هذه الحملات من الناحية القانونية مع المحامي عبدالله الخطيب. #قناة_السعودية pic.twitter.com/1xR7COb7tY — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 29, 2022

عقوبة الحملات الوهمية للحج

وقال الخطيب في تصريحات لبرنامج «صباح السعودية» المذاع على قناة «السعودية»إن الحملات الوهمية للحج، هي عبارة عن أشخاص يقومون بغرض إيهام حجاج الداخل من مواطنين أو مقيمين بأن لديهم الصفة الرسمية لتقديم أي تصاريح وعمل الإجراءات التي تخص الحج.

وأضاف أن حملات الحج الوهمية تندرج تحت بند الاحتيال المالي كما ذكر النظام؛ وتعد عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية 3 ملايين ريال، بالإضافة لنشر العقوبة على نفقة المتهم.

تحذير الأمن العام

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، حذر في وقت سابق، المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1443 هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق اعتمرنا، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد العميد الشويرخ أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، مهيبًا بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق اعتمرنا،