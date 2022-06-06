قضت محكمة جزائرية اليوم بسجن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 8 سنوات في قضية التمويل الانتخابي الخفي.

تفاصيل إدانة بوتفليقة

وأدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، شقيق الرئيس الراحل بـ8 سنوات حبسًا نافذًا في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لانتخابات أبريل 2019 الملغاة، وألزمته بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ قيمته 3 ملايين دينار جزائري.

إدانة علي حداد

كما حكمت المحكمة على رجل الأعمال، علي حداد، في القضية نفسها بـ4 سنوات حبسًا نافذًا بتهم “تبييض الأموال”، و”استغلال النفوذ”، و”عدم التصريح بالممتلكات”، في حين تمت تبرئته من تهمة التمويل الخفي للرئاسيات المذكورة لصالح المترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

قضية قناة الاستمرارية

يذكر أنه في 31 مايو 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف قناة الاستمرارية، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 يونيو الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف للإيقاع بموكليهما.