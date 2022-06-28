استضافت المديرية العامة للسجون الاجتماع الـ (24) لمسؤولي المؤسسات الإصلاحية والعقابية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس في محافظة جدة.

المديرية العامة للسجون تستضيف

الاجتماع الرابع والعشرين لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي. #السجون #صحيفة_المواطن #الداخلية pic.twitter.com/dd0aHvau18 — صحيفة المواطن (@almowatennet) June 28, 2022

وناقش أعضاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون نتائج توصيات الاجتماع الـ (23) واطلعوا على قرارات الاجتماع الـ (38) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

واستعرض الاجتماع تجارب دول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية.