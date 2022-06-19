أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن أمن الحرمين الشريفين وقاصديه خطوط حمراء يجب على كل مسلم مراعاتها.

فيديو | الرئيس العام لشؤون الحرمين د. عبد الرحمن السديس: أمن الحرمين الشريفين وقاصديه خطوط حمراء يجب على كل مسلم مراعاتها #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/rz7W4isrkP — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2022

تعاون مع الجهات المعنية:

وأضاف السديس خلال كلمة له اليوم الأحد، أنه على كل مسلم أن يراعي قدسية المسجد الحرام وألا يزاحم بل يتحلى بالرحمة والخلق الكريم خلال أداء مناسك الحج والعمرة، مشددًا على ضرورة التعاون مع الجهات المعنية والتعاون التام مع رجال الأمن.

توافد ضيوف الرحمن:

وتوافد ضيوف الرحمن على البيت الحرام من أجل أداء فريضة الحج، فيما تسعى المملكة بكامل جهودها وطاقة مؤسساتها لتوفير سبل الراحة كافة للحجاج، من أجل تيسير أداء مناسك الحج، وتهيئ المشاعر المقدسة بأحدث التقنيات والتجهيزات، للتمكن من أداء المناسك دون مشقة أو تعب، ومن بينها أكثر من 500 ألف متر مربع ستخضع للتطوير في مشعر منى، فيما يتعلق بالخيام المطورة خلال حج هذا العام 1443.

خيام مشعر منى:

وتم إعداد الخيام في مشعر منى، على اعتبار أنها وحدات سكنية متكاملة، حيث سيستفيد منها الحجاج خلال هذا العام بما تضمنته من تقنيات عالية وأنظمة تكييف متطورة، وكل ما يحقق احتياجات حجاج بيت الله الحرام سيكون متوفرًا في هذه الوحدة السكنية.