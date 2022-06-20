أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عبر الشبكة اللاسلكية على ضرورة الاستعدادات المبكرة لتنفيذ خطط الرئاسة لحج هذا العام، وبذل المزيد من الجهود الملائمة لإنجاحها.

أعمال جليلة:

وقال خلال إلقاء كلمته عبر اللاسلكي: يجب أن نذكر أنفسنا بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه؛ لأن هذه الأعمال الجليلة في الأشهر الحرم يجب أن نبنيها على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على إيصال رسالة الحرمين الشريفين وإبداء الصورة المشرقة لدولتنا وحرصها الشديد على خدمة ضيوف الرحمن واستشعار عظمة المكان والزمان.

واختتم الرئيس العام كلمته بدعوى الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق، مقدمًا شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود لقاء حرصهما ومتابعتهما المستمرة، متمنيًا دوام الصحة والعافية لهما وأن يجزيهما خير الجزاء على جهودهما المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.