اقترح الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تسمية مخرجات المؤتمر الوطني الثامن للجودة بوثيقة المدينة المنورة للجودة.

كلمة السديس:

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن للجودة في المدينة المنورة مساء الاثنين، حيث قوبل هذا الاقتراح بالتأييد الكامل من راعي المؤتمر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في الجلسة الافتتاحية في المؤتمر الذي عقد في المدينة المنورة تحت شعار “جودة مستدامة”.

ودعا الشيخ عبدالرحمن السديس، زير التجارة لعقد المؤتمر التاسع للجودة بالمسجد الحرام تحت شعار “جودة خدمات الحرمين.. لماذا لا نكون مجودون”.

وقال السديس: “ديننا دين الجودة ووطننا وطن الجودة وولاة أمرنا رواد الجودة وشعب المملكة صناع الجودة فكيف لا نحقق الجودة”، فيما قوبلت كلمة الرئيس العام بالتصفيق عدة مرات.

الجودة منهج ومسلك تطبيقي:

ووصف الشيخ السديس الجودة بأنها هي منهج حياة ومسلك تطبيقي عملي في أمور الأفراد والمجتمعات، مؤكدًا أن المملكة سعت في سياستها ونظام حكمها إلى تطبيق الجودة في كل المجالات، السياسة وإحلال الأمن والسلم الدوليين والدعوة إلى الحق والعدل والجوار والتسامح ولزوم منهج الوسطية والاعتدال.

رؤية 2030:

وتابع: “التَّميُّز والرِّيَادة، انبلجَ في العهد الزَّاهر الميمون وتوَّجَتْها رؤيةٌ اقتصاديَّةٌ وحضاريَّةٌ عملاقة، إنَّها رؤية المملكة (2030)، التي جعلُت من المملكة مثاليَّة بكلِ كفاءةٍ واقتدارٍ، بالإنجازاتِ والمجالاتِ الإبداعيَّة، حتَّى أصبحت نموذجًا متميِّزًا مشرِّفًا؛ يُقتفى به في إدارةِ البُلدان، وتطوير الأوطَان”.

وكالة خاصة للجودة:

وتحدث الشيخ السديس عن وكالة خاصة تعنى بالجودة في الرئاسة تحت مسمى “وكالة القِياس والجودَة والتَّميُّز المؤسسي” للارتقاء بمنظُومة الجودة؛ والعناية بالتَّطوير، والحرص على الضَّوابط وتحقيق أعلى المعايير وفقًا لتطلُعاتِ ولاة الأمر وتحقيقًا لتوجهاتهم.

توصيات بتنظيم معارض للجودة:

وقدم السديس عدة توصيات في نهاية المؤتمر تضمنت تنظيم ندوات وفعاليات ومؤتمرات ومحاضرات وورش العمل متخصصة في الجودة، وإقامة معارض الجودة، معارض عالمية تحت مسمى الجودة في الإسلام تعنى بإبراز هذا الجانب، وأيضًا تأصيل جوانب الدين الإسلامي في جودته وتميزه الى جانب تشكيل مجالس الجودة في كل مدينة أو محافظة أو منطقة أو حتى إدارة أو جهاز، والتنسيق في ذلك بين القطاعات الحكومية والأهلية لوضع الأسس الإسلامية والتنفيذ والتطبيق لمعاني الجودة، وقيام مراكز الدراسات والأبحاث بإعداد الأبحاث والدراسات، وعقد الندوات والمؤتمرات، الى جانب ضرورة إنشاء قناة فضائية متخصصة في موضوع الجودة.

وافتتح وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي المؤتمر الثامن للجودة بكلمة أكد فيها أن الدين الإسلامي يحث على الجودة، وهي واجب وطني أكدت عليه القيادة الرشيدة.